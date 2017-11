Ces boissons festives à découvrir à Noël

Sans oublier l’incontournable bière de Noël. Celle-ci est signée Jenlain et son design nous annonce le ton. La marque perpétue sa tradition en proposant chaque année une nouvelle bouteille festive et élégante. Cette année la maison Jenlain a choisi le chic et la sobriété avec le blanc et le doré. Mais elle n’en oublie pas pour autant ses fondamentaux en offrant une bière ambrée aux subtils arômes d’orange et de malt.

>> Bouteille de 75 cl, disponible en grande et moyenne surface et chez les cavistes entre 4 euros et 4,20 euros.