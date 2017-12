Noël 2017: quelles sont les spécialités culinaires pour le Réveillon à travers le monde?

Au Mexique, le plat typique se compose de hareng froid, de câpres, d’olives, de tomates et de pommes de terre. Mais c’est surtout sur la boisson que la coutume se base. Pour Noël, les Mexicains ont pour habitude de siroter un cidre chaud épicé et orangé. Et pour les plus téméraires, il existe en version avec de la téquila et de la crème de cassis.