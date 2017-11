Les internautes se moquent de la tisane "pour hommes"

"Nous allons récupérer notre dignité. Nous ne sommes plus seuls". Une nouvelle marque lancée le 2 octobre joue le filon de la virilité pour vanter sa collection de tisanes. L'image de la tisane et ses goûts seraient trop féminins et ainsi le Herbal Drinkers Club compte "renouer avec une masculinité post-moderne" comme l'explique son site internet officiel.

Boîte épurée (éco-responsable), noire, austère... Goûts "forts, inspirés des spiritueux, du café, du tabac"... Pas de petites fleurs pour cette tisane "cool". Problème, certaines personnes sur les réseaux sociaux ont trouvé que ce concept était un peu étonnant (pour les plus modérés), voire choquant et très réducteur pour d'autres.

Certains ont manié le second degré (voir tweet ci-dessous) pour dénoncer le côté excessif de cette nouvelle marque.