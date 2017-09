Voici la liste des aliments à éviter en cas de stress

On entend souvent "évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé", eh bien cet adage est d’autant plus vrai en cas de stress.

On oublie ainsi les frites et toutes autres fritures, bien trop riches en graisses et en sel. Vous pouvez cependant palier cette envie avec des frites de patates douces ou des chips maison. Côté sucre, c’est une évidence que manger des bonbons en période de stress n’est pas bon pour la santé. Ils peuvent déclencher d’énormes pics de glucose. Alors si l’envie de sucre est trop forte, optez plutôt pour des fruits: des fraises par exemple.

On pense souvent qu’un bon verre de vin aide à décompresser après une dure journée - avec modération- … que nenni! En réalité, l’alcool est un dépresseur. Il favorise le taux le niveau de cortisol, lié à l’hormone du stress.

Hormis l’alcool, on oublie également les boissons à base de caféine. Bien que le café vous donne un coup de boost, vous serez ensuite barbouillé, surtout si vous avez bu un café au lait. Même si le thé contient également de la caféine – mais à moins forte dose - on privilégie une tasse de thé noir ou de camomille. Même impression d’énergie que le café, les boissons énergétiques sont cependant riches en sucres et en glucides. Si vous voulez faire le plein de pep's, préférez plutôt des amandes.