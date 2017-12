L'art du pizzaïolo napolitain entre au patrimoine immatériel de l'Humanité

"Victoire!", a réagi sur Twitter Maurizio Martina, le ministre italien de l'Agriculture. "Un nouveau pas pour la protection de l'héritage gastronomique et viticole de l'Italie". Alfonso Pecoraro Scano, ancien ministre de l'Agriculture présent à Jeju à l'initiative de la pétition, a ajouté sur le réseau social: "Longue vie à l'art du pizzaïolo napolitain, symbole du produit le plus vendu et consommé sur la planète, la pizza".

La liste créée en 2003 comptait déjà 365 entrées rassemblant traditions, diverses formes d'art ou des célébrations, comme le flamenco espagnol ou le batik indonésien, ou des traditions plus obscures comme le rituel de Mongolie pour amadouer les chamelles ou le festival de lutte à l'huile de Kirkpinar, en Turquie. Elle s'agrémente désormais de l'Al-Qatt Al-Asiri, forme d'art spontané traditionnelle de la région pratiquée dans la région saoudienne de l'Asir par les femmes qui décorent les murs.

Le Bangladesh et son shital pati, fabrication traditionnelle de nattes tissées avec des bandes de jonc, est aussi reconnu. Idem pour le kok-boru, jeu équestre traditionnel du Kirghizistan, dans lequel deux équipes de cavaliers tentent de déposer une carcasse de chèvre dans le but de l'adversaire. Aujourd'hui, la carcasse est plutôt remplacée par un moulage, selon l'Unesco.

Des traditions culturelles immatérielles menacées de disparition ont elles été inscrites sur une liste de sauvegarde d'urgence, qui permet aux Etats "de mobiliser la coopération et l'assistance internationales nécessaires" pour les protéger. Le langage sifflé de Turquie, un mode de communication malmené par les évolutions technologiques et socio-économiques, en fait ainsi partie de même que le Taskiwin marocain, danse martiale du Haut-Atlas occidental qui consiste pour ses pratiquants à faire vibrer leurs épaules au rythme des tambourins et des flutes.

Selon l'Unesco, cette pratique est menacée en particulier par la mondialisation et le dénigrement croissant par la jeunesse des pratiques patrimoniales traditionnelles.