Grande-Bretagne: pour combattre le gaspillage alimentaire, ils transforment le pain en bière

Au Royaume-Uni, 9,75 tonnes de pain ont déjà été utilisées pour produire plus de 300.000 bières, vendues entre 2,5 et 3 livres la bouteille (entre 2,80 et 3,40 euros), un prix qui se situe dans la norme pour les bières artisanales.

C'est un petit pas pour l'environnement mais il reste beaucoup à faire pour réduire le problème du gaspillage alimentaire: près de la moitié (44%) du pain produit au Royaume-Uni finit à la poubelle, soit près de 900.000 tonnes chaque année. Le pain est le produit alimentaire le plus gaspillé dans le pays.

"Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment déprimant", commente Tristram Stuart. Mais "la solution à ce problème s'avère délicieuse", se réjouit-il.

"Toast ale" a grandi très vite et a commencé à brasser à New York, à Rio et au Cap (Afrique du Sud).

Une recette pour transformer le pain en bière a aussi été mise en ligne, afin que chacun puisse s'initier au brassage et contribuer à sa façon à la réduction des déchets. "Elle a déjà été téléchargée 16.000 fois, c'est vraiment utilisé par plein de gens", s'enthousiasme Tristram Stuart.

La prochaine étape ? Développer une licence, pour que n'importe quel brasseur dans le monde puisse produire la Toast ale en association avec des fournisseurs locaux d'invendus de pain.

Mais avant toute chose, l'objectif de Feedback est de réduire la production massive de pain.

Paradoxalement, "nous espérons mettre fin à nos activités", affirme Tristram Stuart. "Le jour où le pain ne sera plus jeté à la poubelle, Toast ale n'aura plus de raison d'être".