Cuisine philippine, glaces alcoolisées, végétaux... Ce qu'on va manger en 2018

Fruits, légumes, graines, plantes... Le "produit végétal" serait le nouveau "bio" selon les constatations de Baum et Whiteman. Ils estiment que la génération des "millenials" a été éduquée assez jeune à manger plus de légumes et de produits sains, et que le proportion de personnes mangeant "équilibré" ne devrait qu'augmenter dans les années à venir.

Les étagères des supermarchés consacrent en effet, en France aussi, de plus en plus de place aux produits "bio" et bons pour la santé. Les multinationales comme Danone et Nestlé acquièrent quant à elles des filiales de produits à base de plantes (Sweet Earth pour Nestlé USA et White Wave pour Danone)... Même McDonald's a lancé son burger végétarien (même s'il n'est diététiquement parlant pas si bon que ça pour la santé).

Qui dit végétal ne veut pas dire sans goût. Le cabinet prévoit notamment que le goût des fromages "vegan" (sans produits d'origine animale) va ressembler de plus en plus aux "vrais" fromages grâce à une maîtrise des techniques de fermentation. Une tendance du "bien manger" qui devrait va également prendre aussi plus de place dans les restaurants.