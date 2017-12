Rétro 2017: les 7 incompréhensions culinaires de l'année

La chaîne de fast-food spécialisée dans le poulet frit a voulu jouer à l'apprentie scientifique, et a sorti de ses laboratoires une fusion entre son produit phare et la pizza: une chizza. Pour ceux qui n'auraient pas saisi le jeu de mots, c'est la contraction de chicken (poulet) et pizza.

Si les images utilisées pour la promotion de ce nouveau produit ont fait saliver de nombreuses personnes et grimper les attentes du public, la déception n'en a été que plus grande une fois les yeux braqués sur le contenu de la boîte à chizza. En effet, les deux morceaux de poulets vaguement ronds avec un peu de fromage râpé et de sauce tomate jetée dessus à la va-vite n'ont pas convaincu grand monde. Dommage.

