C'est un avant-goût des vacances ! Du 6 au 9 juin 2019, sous le soleil parisien, la marque Alpro (groupe Danone) propose pour la première fois un événement sur la péniche Concorde Atlantique afin de découvrir ou redécouvrir les produits de la marque végétale tout en profitant d'un cadre sympathique et participer à des ateliers DIY (création d'un totebag, atelier broderie, mixologie, yoga, running, barrista etc.) sur inscription ou encore regarder Roland-Garros sur la Seine.



Présente sur le marché français depuis quelques années, Alpro - leader européen des produits laitiers végétaux - souhaite partir à l'assaut de marché hexagonal. Avec 43% de notoriété sur le terrain, l'objectif est de s'implanter davantage en France et "de démocratiser nos produits" comme nous l'explique Emérence Hubert, du service marketing Alpro. Avec des boissons, desserts, yaourts ou bien glaces, la marque veut toucher le plus grand nombre de consommateurs. "On ne souhaite pas se positionner comme une marque vegan. C'est génial que nos produits leur plaisent mais on veut chercher les clients qui consomment des choses animales et aussi végétales. On veut un mixte, il est possible de varier et de goûter à autre chose", ajoute-t-elle.