Ce que se sont dit Angelina Jolie et Brigitte Macron lors de leur entrevue

Une star était à l'Elysée cette semaine. Et on ne parle pas des Tuche. Ce mardi 30 janvier, Brigitte Macron a rencontré l'actrice et réalisatrice américaine Angelina Jolie. Après une visite du musée du Louvre avec ses six enfants, celle qui est aussi ambassadrice de bonne volonté a pu rencontrer la Première dame de France.

La teneur de cette rencontre privée a été dévoilée par le site Closer. La discussion, qui a duré "pendant plus d'une heure en anglais, sans traducteur", s'est déroulée dans le bureau de Brigitte Macron. Parmi les sujets évoquées: "l'éducation, les violences faites aux femmes et les engagements d'Angelina Jolie auprès du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies pour lequel elle est envoyée spéciale", poursuit le site.

Cette semaine, Emmanuel Macron rencontrera lui aussi une personnalité de l'entertainment américain. Vendredi 2 février, il retrouvera la chanteuse Rihanna au Partenariat mondial pour l'Éducation de Dakar.