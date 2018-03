Valérie Trierweiler ne garde pas un bon souvenir de son rôle de Première dame

Dans les colonnes de Paris Match, la journaliste signe et persiste: "Sans doute que j'étais à la fois plus résistante et plus fragile que je ne le pensais. Cela n'a pas toujours été facile, mais j'ai su me créer des espaces de survie à ce moment-là", explique-t-elle, avant d'ajouter une pique à l'égard de François Hollande: "je garde de cette période des blessures, notamment celle de ne pas avoir été soutenue par celui que j’avais accompagné jusque-là".

Valérie Trierweiler et François Hollande n'étaient pas mariés en 2012 lorsqu'ils sont arrivés à l'Elysée. Elle se souvient encore des insultes qu'elle a reçu: "J'étais à peine arrivée que je recevais des lettres d'insultes uniquement parce que nous n'étions pas mariés. Dès le début j'ai été perçue comme illégitime".