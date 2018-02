Un proche de Johnny raconte ses derniers instants avec lui

L'écrivain Gilles Rondeau était un proche de Johnny Hallyday. Il évoque dans les colonnes du magazine suisse L'Illustré ses derniers souvenirs du "Taulier".

C'est en avril 2017 à Los Angeles qu'il a vu pour la dernière fois le chanteur. Il se souvient comme si c'était hier de cette journée: "Il avait une classe folle. On a déjeuné, on a dîné, on a picolé. Je pensais qu’il était reparti pour deux, trois ou quatre ans. Pour moi, c’était un person­nage de roman. Il était l’égal des plus grands".

Gilles Rondeau poursuit, décrivant le portrait d'un battant: "Il avait déjà un cancer généralisé lorsque, à sa demande, je l’ai rejoint à Los Angeles en avril dernier. Il a tenu trois heures. Sur le pas de la tombe, il voulait encore vivre".

