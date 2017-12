Un lieu parisien portera le nom de Johnny Hallyday

Les "Parisiennes et les Parisiens ont suivi son parcours avec un intérêt particulier, l'applaudissant dans les salles les plus intimes comme dans les grands espaces du Champ-de-Mars, et ses concerts dans la capitale restent parmi les plus mémorables de ses tournées", ajoute-t-il.

"L'émotion que Johnny Hallyday a suscité toute sa vie, chez tant de gens, est immense. Des gens de toutes conditions, de tout âge", a affirmé à l'AFP Catherine Vieu-Charier, adjointe en charge de la mémoire, saluant "cette capacité à avoir fait vibrer tant d'hommes et de femmes pendant 55 ans".

Pour rendre hommage au chanteur, Anne Hidalgo a annoncé la projection du message "Merci Johnny" sur la Tour Eiffel de vendredi soir à dimanche soir, de même que sur la façade de la salle de Bercy.

La France va rendre samedi un "hommage populaire" exceptionnel au chanteur mort dans la nuit de mardi à mercredi. Ses admirateurs sont attendus en masse sur les Champs-Elysées.