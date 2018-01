Un fabricant de soutiens-gorge dévoile les dessous de la reine Elizabeth II et le paie très cher

Le palais de Buckingham lui a annoncé il y a six mois qu'il "n'avait pas aimé le livre" et avait l'intention de retirer son mandat royal à Rigby & Peller, a-t-elle expliqué à la BBC. "Je suis très triste que le palais désapprouve l'histoire, c'est simplement l'histoire de ma vie". "C'est incroyable. C'est tellement triste, à la fin de ma vie, mais je ne peux pas lutter contre Buckingham Palace et je ne le veux pas", a-t-elle ajouté.



Rigby & Peller, fondée en 1939 et qui fournissait la famille royale depuis 1960, s'est dit "profondément désolé" de la décision, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le mandat royal, attribué au nom de la reine, de son époux ou de leur fils le prince Charles, ne peut être obtenu que si une entreprise leur fournit régulièrement pendant cinq ans des biens ou services. "Il peut être perdu à tout moment pour diverses raisons", a expliqué le porte-parole la Royal Warrant Holders Association.

Actuellement, 800 entreprises peuvent apposer les armoiries royales sur leurs produits et cartes de visite, comme Fulton, le fabricant des parapluies préférés de la reine ou l'épicerie fine Fortnum and Mason. C'est un argument marketing de poids, au Royaume-Uni comme à l'étranger.