Ligue du LOL : Karine Le Marchand s'indigne

Sans détour, Karine Le Marchand donne son avis et justifie certaines de ses décisions dans la légende de la photo : "J'ai quitté Twitter à cause de toute cette haine quotidienne qui y circule", raconte-t-elle. "Oui à la liberté d’expression lorsqu’elle est assumée et argumentée. Tuer par un “bon mot”, c’est possible sur des sujets fragiles. Ce n’est pas mon cas, et je suis un personnage public, donc j’encaisse".

Et la présentatrice ne s'arrête pas là. Elle n'a pas hésité à mettre en cause les organes étatiques sur leur impassibilité et inaction face à ce genre de pratiques qui planent aujourd'hui dans un grand brouillard juridique : "devant la montée du racisme, de l’antisémitisme, de l’islamophobie et de l’homophobie, je ne comprends pas pourquoi on ne légifère pas sur la fin de l’anonymat sur les réseaux sociaux. Il est temps que toute cette haine virale s’arrête, car cela devient une épidémie de lâches", s'est-elle indignée. Une prise de parole qui ne fait pas de détours.

Karine Le Marchand avait fermé son compte Twitter après avoir été la cible de cyberharcèlement lors de la journée internationale pour les droits des femmes. Loin de l'angoisse des réseaux sociaux, elle est de retour dans la nature pour la saison 14 de L'amour est dans le pré.