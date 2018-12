Les confidences franches d'une ancienne Miss France sur sa vie sexuelle

Invitée sur le plateau de Je t'aime, etc, présenté par Daphnë Burki sur France 2 chaque après-midi, Élodie Gossuin a déclaré : "Je n'ai plus de vie sociale, je ne sors pas, je n'ai plus de libido, mais tout va bien, c'est génial !", a-t-elle avoué, avant de reprendre : "Mon rythme est celui de mes enfants. Je vais les coucher, je me couche, donc ce qui change, c'est que tu n'as plus de vie sociale. C'est compliqué de trouver un créneau pour ta vie de couple, il y a des moments, des apartés. C'est plutôt compliqué, parce que c'est un marathon".

Un sacrifice qui n'a pas l'air de lui poser problème, puisque comme elle l'explique, ce sont ses bébés qui la rendent heureuse. Le soir, donc, l'ancienne reine de beauté se couche tôt pour animer chaque matin la matinale de RFM !