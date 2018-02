Trois mois de prison avec sursis pour Mathilde Seigner

Mathilde Seigner a été condamnée le 6 février à trois mois de prison avec sursis et à six mois de suspension de permis, rapporte Closer. L'actrice de Camping avait percuté avec son véhicule les barrières du lycée Henri IV à Paris dans la nuit du 28 décembre dernier.

Elle était "très alcoolisée" au moment des faits. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la comédienne n'avais pas 3,05 grammes d'alcool par litre de sang, mais 2,2 grammes. Lors de sa convocation au tribunal de grande instance de Paris, Mathilde Seigner "n'a pas nié sa responsabilité et a été condamnée par la justice", a indiqué le site du magazine.

L'actrice avait fait son mea culpa lors d'une interview accordée à Télé Star: "Je me suis fait peur, mais surtout il y a une chose que je voudrais dire à tous les Français : ne prenez surtout pas votre voiture dans ces cas-là. On met sa vie en danger et surtout la vie des autres. Là, je n'ai tué personne, je ne me suis pas défigurée mais je ne le ferai plus".