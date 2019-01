Trois choses à savoir sur la fille d'Alexandra Lamy

C'est en 2009 que la jeune Chloé Jouannet, alors âgée de 12 ans, fait ses premiers pas au cinéma. Aux côtés de sa mère, et son ancien beau-père Jean Dujardin, la comédienne apparaît dans le film Lucky Luke de James Huth.

En 2014, à 17 ans, elle se fait remarquer en jouant un plus grand rôle dans Avis de mistral, avec Jean Reno et Charlotte de Turckheim. Chloé Jouannet interprète une adolescente rebelle qui se retrouve confrontée à un grand-père assez bougon et méprisant. En décembre dernier, on a également pu la voir dans la comédie de François Desagnat, Le gendre de ma vie.



Elle est aussi apparue dans la série Riviera, diffusée en France sur Altice Studio. Elle joue la fille de Vincent Perez, commissaire de police. Et aujourd'hui, avec la série Infidèle, son CV se remplit un peu plus ! D'ailleurs, fière de voir sa fille sur le petit écran français, Alexandra Lamy a publié une photo sur son compte Instagram. "Ce soir fière de mon bébé dans la série Infidèle", a-t-elle écrit.