Thierry Beccaro se confie sur son "enfance torturée"

Mythique animateur de Motus, Thierry Beccaro raconte ses blessures intimes dans un livre poignant intitulé Je suis né à 17 ans... L'homme de 61 ans y évoque son enfance de "petit garçon victime de violences physiques et psychologiques insensées" face à un père violent et alcoolique. Il dit avoir reçu "des déluges de gifles et de coups".

Invité sur le plateau de Salut les Terriens samedi 17 février, Thierry Beccaro a raconté la nuit où son père a menacé sa mère avec un fusil, a repéré Closer: "je sors de ma chambre, j'ouvre la porte du couloir, et là, je vois mon père avec le fusil, ma mère à coté, immobile, courageuse, et je dis : 'Papa ! Papa qu'est ce que tu fais ?' Donc là il se reprend, et au lieu de se servir du fusil, il attrape ma mère par la gorge, et là... comme je le dis, là je suis mort."