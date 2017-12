TF1 dévoile une photo de Jean-Pierre Pernaut en hommage à Johnny Hallyday

On a tous une part de Johnny Hallyday qui sommeille en nous. Et l'ancien présentateur du Journal de TF1 ne vient pas déroger à la règle. En cette journée d'hommage au chanteur, le JT de TF1 a dévoilé une photo d'archives insolite de Jean-Pierre Pernaut.

Loin de ses tenues classiques, chemises et cravates, on découvre l'ancien présentateur avec un débardeur noir, surmonté d'un portrait de Johnny Hallyday. Loin des apparences, Jean-Pierre Pernaut aurait donc une véritable âme de rockeur, avec son bandana noué autour du cou et son tatouage de cœur fléché sur le bras.

