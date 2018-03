Testament de Johnny: ce que le chanteur disait de Laura et David après les avoir déshérités

"Je ne sais pas si je suis un papa modèle. En tout cas, j'essaie d'être un bon père pour mes enfants", expliquait-il, avant d'ajouter, à propos de ses filles Jade et Joy: "J'essaye de ne plus faire les mêmes erreurs". Une référence à peine voilée à David Hallyday et Laura Smet, qu'il n'a pas pu beaucoup voir grandir.

"Quand on se sépare avec une maman, et qu'eux vivent à l'étranger, la vie n'est pas toujours facile", avait-il ainsi assuré. "Là, j'ai la chance que mes enfants grandissent chez moi, et je les vois grandir tous les jours. Mais ce qui n'empêche pas que mon cœur est aussi près de Laura et près de David".