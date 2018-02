Dans les colonnes du Parisien, un membre de l'entourage de Johnny explique que son fils "David ne voulait pas grand-chose, juste une part des éditions et un souvenir de son père, une guitare, une voiture... Mais il est privé de tout!", s'insurge ce dernier. Selon Le Parisien toujours, un premier testament du chanteur écrit à la fin des années 2000 était plus équitable pour ses enfants.



Selon le journaliste Renaud Revel, interrogé sur le plateau de C News, David Hallyday est "dévasté": "Aujourd'hui, il n'est plus en France, mais au Portugal. Il est très très affecté et, en même temps, je vais vous dire, je pense qu'il est perdu parce qu'il a pris un grand coup sur la tête. Ce qu'il s'est passé là pour lui est épouvantable! A tous niveaux".