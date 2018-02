Testament contesté de Johnny: Laura Smet et David Hallyday ignoraient ses dernières volontés

Laura Smet et David Hallyday ont longtemps cru que leur père Johnny avait écrit quatre testaments: en 1997, en 2006, en 2007, puis enfin en 2011. Le chanteur, décédé en décembre, en avait écrit en réalité deux autres, en avril et juillet 2014, révèle BFMTV.

Autre révélation de la chaîne: "au moment du décès de leur père, Laura Smet et David Hallyday n'avaient connaissance d'aucun de ces documents et ne savaient rien de ses dernières volontés". Via leurs avocats, ils ont décidé cette semaine de contester le testament du chanteur, qui a cédé son patrimoine à sa dernière épouse Laeticia Hallyday.