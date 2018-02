Testament contesté de Johnny Hallyday: la réponse cinglante de son fils David

"Codemandeur" avec Laura Smet de la procédure de contestation du testament de Johnny Hallyday, David Hallyday n'avait pas encore pris la parole. Il a brisé son silence sur le compte Instagram de sa sœur, répondant à des commentaires dénonçant leur "manque de respect" ou jugeant que lui et sa sœur n'avaient "pas besoin de cet argent".

Sa réponse est cinglante (et philosophique): "Je ne peux lais­ser passer de tels propos haineux et infon­dés, que ce soit sur la page de ma sœur ou la mienne! Vous ne connais­sez rien de tout ça, et cela ne vous regarde pas", a-t-il lancé à un internaute, avant d'ajouter, hors de lui:

"Ce qui est très inté­res­sant par contre dans vos propos si bien­veillants et pleins de bon sens, c’est que la seule personne qui parle d’argent ici c’est vous! Les grands philo­sophes de notre époque ont bien dit 'les gens perçoivent les autres tels qu’ils se perçoivent eux-mêmes' ! Je vous invite à ce propos à lire le livre de Marce­lin Pley­net 'le savoir-vivre', ça pour­rait éven­tuel­le­ment vous éclai­rer ! Bon courage".

Selon le journaliste Renaud Revel, interrogé ce mardi 13 février sur le plateau de C News, David Hallyday est "dévasté" par la situation: "Aujourd'hui, il n'est plus en France, mais au Portugal. Il est très, très affecté et, en même temps, je vais vous dire, je pense qu'il est perdu parce qu'il a pris un grand coup sur la tête. Ce qu'il s'est passé là pour lui est épouvantable! A tous les niveaux".