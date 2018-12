Les décès les plus marquants de 2018

Considérée comme la reine de la soul, Aretha Franklin est une véritable légende de la musique. Avec plus de 75 millions d'albums, elle est l'artiste ayant vendu le plus de vinyles de l'histoire de la musique. Elle est la première femme à avoir intégré le "Rock and Roll Hall of Fame" et est considérée par certains comme la meilleure chanteuse de tous les temps. Respect !