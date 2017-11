Les 3 infos people: Maître Gims, Robert Hirsch et Michel Sardou

Après Koh-Lanta, TF1 réitère son amour pour les jeux d'aventure sur des îles désertes. Comme le rapporte Le Parisien, la chaîne prépare actuellement une nouvelle émission qui s'apprête à envoyer sur une île coupée de tout des célébrités livrées à elles-mêmes. Un nouveau jeu événement produit par Adventure Line Productions (Koh-Lanta, Fort Boyard...) qui permettra à un binôme de personnalités de partir cinq jours sur cette île et tenter de se débrouiller, loin de leurs repères et de leur confort habituel.

Les chanteurs Kendji Girac et Maître Gims auront la lourde tâche de tenter cette expérience pour la première fois dans ce programme baptisé L'Aventure Robinson. Patronne de la société ALP, Alexia Laroche-Joubert a détaillé à nos confrères le concept de cette "création" qui souhaite "se différencier de Koh-Lanta".

Robert Hirsch, un des derniers monstres sacrés du théâtre français, s'est éteint jeudi à 92 ans à Paris, a annoncé le producteur de ses pièces, Francis Nani, directeur du théâtre du Palais-Royal.

Le comédien, qui disait ne jamais vouloir prendre sa retraite et avoir le théâtre pour "religion", était encore à l'affiche ces dernières années de pièces à succès comme Le Père de Florian Zeller, après 65 ans de carrière dont un quart à la Comédie-Française.

A 70 ans, Michel Sardou a sorti son dernier album, Le Choix du fou. Après 50 ans de carrière, il a décidé d'y mettre un terme. "Je n'écris plus de chansons", a-t-il indiqué dans une interview accordée à l'AFP. "La chanson m'a procuré un bonheur énorme. Je finis sur une bonne note. Je me sens incapable de me renouveler, j'ai tout dit", estime-t-il.

Au cours de l'interview, le chanteur revient sur ses chansons polémiques, son plaisir à chanter et dévoile une étonnante anecdote sur les couvertures de ses albums. Alors que le journaliste lui fait remarquer que celles-ci le présentent souvent l'air grave, Sardou répond simplement: "Mais parce que je n'aime pas faire de photos! Sur scène, je me marre avec le public! Mais quand il faut poser... Je n'y arrive pas".