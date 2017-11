Les 3 infos people: Johnny Hallyday, Monica Bellucci et Aurore Kichenin

Le chanteur Johnny Hallyday fait de nouveau face à des problèmes de santé. Le rockeur de 74 ans, qui avait révélé se battre contre un cancer des poumons il y a plusieurs mois, est hospitalisé depuis la nuit de dimanche à lundi pour détresse respiratoire, rapporte un membre de l'entourage de l'artiste joint par BFMTV. C'est son entourage qui a d'ailleurs tenu à ce que la star soit hospitalisée après avoir remarqué ses grandes difficultés à respirer.

Toujours en observation, Johnny Hallyday doit continuer à passer des examens aujourd'hui. Son entourage espère une fin d'hospitalisation demain. Depuis plusieurs semaines, le chanteur est très affaibli par son difficile et long combat contre la maladie, un combat qui le fatigue durement. Le chanteur peine à marcher et il doit se déplacer actuellement en fauteuil roulant. Début novembre, il avait été à nouveau opéré pour renforcer ses os et lui permettre de se déplacer plus facilement.

Cette photo date de 1998 mais fait toujours son petit effet. Pour fêter les 30 ans du magazine ELLE italien, Monica Bellucci a ressorti l’une de ses photos les plus sexy, prise par le photographe Fabri­­zio Ferri.

On (re)découvre la sculpturale actrice à l’âge de 34 ans étendue dans un hamac. Elle a malgré tout pris le soin de cacher ses tétons avec des étoiles, la nudité n’étant pas toujours tolérée par Instagram. Mais cela ne gâche en rien la sensualité qui se dégage de cette photo en noir et blanc.



Le 18 novembre 2017 se tiendra l'élection de Miss Monde à Sanya en Chine. Pour cette 67e édition, c'est Aurore Kichenin, Miss Languedoc-Roussillon 2017 et première dauphine d'Alicia Aylies - Miss France 2017- qui défilera aux côtés des autres candidates en compétition.

La jeune femme de 22 ans, née le 28 janvier 1995, s'envolera le 16 octobre 2017 pour débuter l'aventure Miss World à Singapour pour une préparation de quelques semaines. Originaire de Montpellier, la jeune femme a suivi des études de tourisme après l'obtention d'un baccalauréat en arts appliqués. "L'art et le tourisme sont deux domaines qui me plaisent beaucoup. J'aimerai allier les deux dans le marketing touristique en créant par exemple des affiches de promotion, en faisant des vidéos...", confiait-elle au Figaro en décembre 2016.