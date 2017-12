Les 3 infos people: Jean d'Ormesson, Edouard Baer et Kev' Adams

De la vie de Jean d'Ormesson, décédé ce mardi à l'age de 92 ans, on a tout dit ou presque. Ou du moins, il nous en a tout dit, tant l'écrivain et académicien aimait à se raconter, dans ses livres et sur les plateaux télé. Évoquant à plaisir les rencontres et aventures qui ont émaillé sa vie, le facétieux homme de lettres n'était pas du genre cachottier, se décrivant volontiers comme un "fils de", paresseux. Mais on sait moins que....



L'acteur Edouard Baer anime depuis la rentrée 2016 la matinale de Radio Nova, et parvient parfois à apporter une touche de légèreté dès le réveil. Il propose une actualité assez décalée par rapport aux autres antennes, et a réalisé quelques coups d'éclat comme lorsqu'il est parvenu à "hacker" la matinale de Patrick Cohen sur France Inter l'année dernière.

Et, ce mardi matin, il a voulu interroger dès l'aube l'acteur/réalisateur Alain Chabat qui est en pleine promotion de son film Santa et compagnie qui sort en salles mercredi. Et visiblement, son rôle de Père Noël lui tient très (trop?) à cœur.

Résultat: 2 minutes de dialogue improbable entre les deux compères qui avaient joué ensemble dans le légendaire Astérix et Obélix: mission Cléopâtre.

Kev Adams s'envole en Terre Inconnue, ce mardi soir sur France 2. L'acteur a passé deux semaines dans le sud-est de l'Ethiopie à la rencontre des Suri, avec l'animateur Frédéric Lopez et son équipe.

Et si l'émission est bien diffusée ce soir comme prévu, elle a failli ne pas voir le jour. "Honnêtement, je me suis dit, c'est une erreur de casting", a ainsi révélé Frédéric Lopez, dans C à vous, lundi 4 décembre. L'animateur a raconté la difficile expérience de Kev Adams, coupé du monde, sans portable.