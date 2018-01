Sharon Stone victime d'un AVC: "Je n'avais que cinq pour cent de chances de vivre"

Elle se considère comme une "survivante". En 2001, Sharon Stone a été victime d'un AVC. Dans une interview accordée à Gala, elle raconte avoir retrouvé ses facultés physiques, bien que les spécialistes n'étaient pas optimistes à son égard:

"Je n'avais que cinq pour cent de chances de vivre, et encore moins de retrouver toutes mes facultés. C'est la raison pour laquelle je suis soulagée de pouvoir à nouveau travailler. (...) Je reviens de loin", se souvient-elle.

La comédienne, connue pour ses rôles dans Basic Instinct et Casino, déclare qu'"il a fallu environ sept ans pour que tout s'arrange". Elle raconte son parcours du combattant:

"J'ai dû réapprendre à lire, à écrire et à parler car je bégayais. Imaginez-vous que je ne pouvais même pas écrire mon nom pendant presque trois ans. J'ai pu recouvrer la vue et une certaine stabilité dans les hanches."

Depuis 2003, Sharon Stone a repris le chemin des plateaux de cinéma, apparaissant notamment dans une suite de Basic Instinct et de Largo Winch. On la verra en février dans The Disaster Artist de James Franco.