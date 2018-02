Sharon Stone évoque son AVC: "J'ai eu le sentiment de mourir"

Selon elle, il lui a fallu "environ sept ans pour [être] 100% opérationnelle". Elle raconte son parcours du combattant à Télé Z:

"J’ai dû réapprendre à lire, à écrire et à parler car je bégayais. Imaginez-vous que je ne pouvais même pas écrire mon nom pendant presque trois ans. J’ai pu recouvrer la vue et une certaine stabilité dans les hanches. Vous savez, je suis vraiment contente d’avoir bientôt 60 ans et si fière d’être encore en vie."

Depuis 2003, Sharon Stone a repris le chemin des plateaux de cinéma, apparaissant notamment dans une suite de Basic Instinct et de Largo Winch. On la verra en février dans The Disaster Artist de James Franco. Une belle revanche pour celle qui disait il y a peu: "Je pensais que personne ne me ferait retravailler. Il faut croire que je m’étais mise une poutre dans l’œil".