Selon Patrick Sébastien, Jacques Chirac est "diminué" et "s'emmerde"

Après ses confidences sur François Hollande, Patrick Sébastien évoque Jacques Chirac. Dans son nouveau spectacle, Sébastien intime - Ce que je n’ai jamais pu dire à la télé…, l'animateur du Plus grand cabaret du monde revient sur l'état de santé de l'ancien chef de l'Etat. Selon France Dimanche, qui a pu assister à une représentation, Patrick Sébastien raconte sa récente entrevue avec l'ancien président de la République.

Selon lui, il est "diminué" et il "s'emmerde". Il élabore, détaillant son difficile quotidien: "Cet homme qui a été l’un des plus puissants du monde, obligé de prendre appui sur l’épaule d’un clown pour faire trois mètres… Il s’est levé, a pris appui sur sa canne et posé son autre main sur mon épaule. Putain, qu’est ce que j’aurais aimé que sa canne soit une baguette magique pour lui redonner sa vitalité, sa pêche".

