Sécheresse: l'évêque de Gap propose 3 jours de prière pour la pluie

Toutefois, "prier pour que vienne la pluie, c'est réfléchir à nos pratiques quotidiennes de consommation d'eau et aussi aux choix d'alimentation, de transport, de chauffage qui participent au dérèglement climatique", souligne Mgr Malle.

Le prélat incite aussi à "ne pas se voiler la face" sur les conséquences (problèmes pour l'agriculture, risques d'incendie, difficultés pour les stations de ski, conflits d'usages de l'eau, etc.) et propose une série de liens sur son site (www.diocesedegap.fr) pour approfondir le sujet, que ce soit vers Météo France, l'ONG Solidarités International ou l'encyclique du pape François sur l'écologie.

Météo France rappelle que "cet automne devrait se classer parmi les trois plus secs sur le Gard et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)", dont font partie les Hautes-Alpes. Le déficit pluviométrique a "souvent atteint 60% sur le quart Sud-Est et la Corse et localement 80% sur le Gard et la région PACA".