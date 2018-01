Rayane Bensetti inquiète ses fans en évoquant le mystérieux "combat" qu'il mène

L'acteur Rayane Bensetti, connu pour ses rôles dans les séries TF1 Pep's et Clem, inquiète ses fans depuis quelques semaines en postant de mystérieux messages. Cette semaine, le comédien a posté un statut sur Twitter pour remercier ses abonnés d'être un peu plus d'un million à le suivre.

Son message, cryptique, a été largement partagé: "Je conti­nue mon combat". Dans sa story instagram, l'acteur élabore un peu plus: "Vous êtes sérieux?! Vous êtes 1 million à me suivre sur Twitter?!!! C'est arrivé trop vite!! Je voulais vous faire une petite surprise... mais vu les conditions en ce moment c'est compliqué. Je me rattraperai c'est promis les amis".

Impossible de savoir ce dont l'acteur parle. Toujours est-il que le 31 décembre, Rayana Bensetti a écrit: "mon sourire disparaît de jour en jour"; avant d'ajouter le 2 janvier: "Je vous remer­cie vrai­ment vrai­ment du fond du cœur pour votre soutien, alors que vous ne savez même pas encore la cause de ma peine irréversible. Merci… Je vous explique­rai quand j’au­rai la force… je vous aime fort".