Johnny Hallyday a cessé de chanter "Laura" sur scène après sa rencontre avec Laeticia

La bataille judiciaire fait rage entre Laeticia Hallyday et Laura Smet. La fille du chanteur décédé en décembre dernier espère bien obtenir un droit de regard sur l'album posthume de son père, ce que Laeticia Hallyday refuse. Entre sa belle-mère et elle, les relations ont rarement été au beau fixe.

Elles ont été unies durant la maladie de Johnny Hallyday. En janvier 2017, Laura Smet avait remercié Laeticia Hallyday d'aider la rockeur, comme l'a révélé Closer: "Merci à toi d'être si présente à ses côtés [...] Je sais que tu es aussi fatiguée. J'espère que tu prends soin de toi également", avait dit l'actrice à sa belle-mère.

Les relations se seraient au cours de l'année envenimées. Laeticia Hallyday aurait empêché Laura Smet de voir son père quelques jours avant sa mort. Et l'actrice a fait savoir via ses avocats qu'elle avait découvert "avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday".

