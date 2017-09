Quand Hillary Clinton se compare à un personnage de "Game of Thrones"

Candidate démocrate malheureuse de l'élection présidentielle américaine en novembre 2016, Hillary Clinton a sorti le 12 septembre What Happened, un livre où elle raconte les coulisses de sa campagne électorale.

Dans un passage remarqué par le magazine Newsweek, Clinton se compare à un célèbre personnage de la série Game of Thrones: Cersei Lannister. Hillary Clinton évoque le souvenir d'une scène marquante de la saison 5: la marche de la honte où le personnage est publiquement humilié par ses ennemis.

Voici le passage en question, traduit par le Huffington Post: "Les foules des rallies de Trump ont hurlé qu'on me jette en prison plus de fois que je ne peux compter. Ils criaient "Coupable! Coupable!" comme les fanatiques religieux dans "Game of Thrones" qui scandent "Shame! Shame!" pendant la marche de la honte de Cersei Lannister".

La comparaison aura le mérite d'expliquer clairement comment Hillary Clinton a vécu certains moments de la campagne présidentielle américaine.