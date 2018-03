Mila Kunis et Ashton Kutcher expliquent pourquoi ils ont choisi de déshériter leurs enfants

Il n'y a pas que chez les Hallyday que les enfants peuvent se sentir lésés. La progéniture des acteurs américains Mila Kunis et Ashton Kutcher ne touchera pas un seul dollar de ses parents. Ashton Kutcher vient de s'en expliquer dans le podcast du comédien Dax Shepard.

"Nous léguerons notre argent à des associations caritatives", a indiqué l'acteur. Il ajoute: "Mes enfants ont une vie très privilégiée et ils ne le savent même pas. Ils ne le sauront jamais parce que c’est la seule qu’ils connaîtront".

L'acteur et son épouse préfèrent donc encourager leurs enfants Wyatt Isabelle et Dimitri (âgés respectivement de 3 ans et de 15 mois) à travailler et à développer des projets personnels. "Si mes enfants veulent démarrer leur entreprise et qu'ils ont un bon projet, j'investirai. Mais je ne leur léguerai rien".