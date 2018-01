Pourquoi Kate Middleton ne porte-t-elle plus sa bague de fiançailles?

Kate Middleton a rendu visite aux enfants malades du Great Ormond Street Hospital de Londres ce mercredi. Si la duchesse de Cambridge était aussi élégante que de coutume dans son manteau vermillon, ce n'est pas ce dernier qui a retenu l'attention des tabloïds britanniques mais un petit détail: les mains de la princesse. Ou plus exactement, son annulaire. Kate Middleton portait bien son alliance en or au doigt mais la bague de fiançailles en diamants et saphir léguée par Lady Diana et offerte par William était, elle, aux abonnés absents.

Il n'en fallait pas davantage pour que les rumeurs les plus folles voient le jour outre-Manche. Les mains de Kate, enceinte, pourraient-elles être gonflées au point qu'elle ne puisse plus enfiler son anneau? A-t-elle pu perdre le joyau familial? Ou pire, y-a-t-il de l'eau dans le gaz entre Kate et William?