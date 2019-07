Julie Gayet revient sur ses années à l'Elysée au côté de François Hollande: "Je souhaitais le protéger"

"Je n'étais ni à l'écart, ni à l'ombre, mais à ma place de comédienne, de productrice", Julie Gayet s'exprime ce dimanche dans le JDD sur son rapport à la littérature et revient sur ses années au côté de François Hollande, à l'Elysée.

Celle qui a toujours revendiqué la plus grande discrétion, pendant ces années d'exposition de son compagnon, explique :

"Notre intimité se déroule derrière notre porte et nous appartient." Elle regrette que "tout ce que je disais pouvait être modifié et amplifié". "On a déformé mes propos à plusieurs reprises. Je n'ai jamais parlé à la place de qui que ce soit. Je ne souhaitais pas me protéger, mais je souhaitais le protéger, lui."