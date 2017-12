Polanski refoulé de l’hommage à Johnny Hallyday: son épouse, Emmanuelle Seigner, règle ses comptes

Ils n’ont pas pu passer les grilles de l’église de la Madeleine. Samedi, lors de la cérémonie religieuse consacrée à Johnny Hallyday, le couple formé par Roman Polanski et Emmanuelle Seigner n’était pas présent pour rendre un dernier hommage.

L’absence des Polanski, proches du chanteur disparu, a beaucoup étonné, alors que de nombreuses personnalités étaient présentes.

Mais une vidéo, publiée lundi par le site Non Stop Zapping, titrée "Roman Polanski se fait refouler à l’entrée de l'Eglise" tente d’expliquer l’absence du réalisateur franco-polonais et de sa femme. On voit le couple discuter avec les vigiles, sans succès, puis rebrousser chemin, dépité.