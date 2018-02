Passe d'armes entre Martin Fourcade et Pierre Ménès sur Twitter

Pierre Ménès digère mal les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Dans un édito publié dans C News, le journaliste de Canal + se lâche: "Ce ne sera pas la première fois, ni la dernière, mais il est fort probable que je m'attire les foudres des grands amateurs de sport devant leur télé. La cause? Je concède bien volontiers que je me désintéresse de ces JO avec une force invraisemblable."

"Il y a également une multitude de sports que je ne connaissais même pas et dont j'ai découvert l'existence à travers les résultats, car je n'ai même pas vu une seule image", ajoute-t-il, expliquant que le "décalage horaire monstrueux" ne l'aide pas "à s'intéresser".