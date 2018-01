EN IMAGES - Paris Hilton et Chris Zylka vont bientôt se marier

L’année 2018 commence sous les meilleurs auspices pour Paris Hilton. Lors d’un séjour dans une station de ski huppée d’Aspen dans le Colorado, son petit ami, l’acteur Chris Zylka (vu dans la série The Leftovers), a posé un genou sur la neige et a demandé la main de la belle héritière.

"J’ai dit oui" s'est enthousiasmé Paris Hilton sur son compte Instagram sur lequel elle a posté de nombreuses photos et une vidéo du "moment le plus romantique de sa vie".

"Si heureuse et excitée d’être fiancée à l’amour de ma vie. Mon meilleur ami et mon âme sœur. Parfait pour moi. Si dévoué, loyal, aimant et généreux. Je me sens la fille la plus chanceuse du monde! Tu es un rêve qui devient réalité! Merci de m’avoir montré que les contes de fées existent vraiment."