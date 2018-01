Paris Hilton engage une agence de sécurité pour surveiller sa bague de fiançailles

Quand on aime, on ne compte pas. C’est sûrement la réflexion que s’est faite Chris Zylka, acteur notamment vu dans la série The Leftovers, en demandant la main de Paris Hilton le 2 janvier dernier. La starlette blonde a ainsi reçu une bague de fiançailles à la hauteur de son statut d’héritière: un diamant de 20 carats estimé à 2 millions d’euros.

Mais pour ce bijou ultra luxueux, taillé en forme de poire comme la bague de fiançailles de la mère de Paris, une vigilance de tous les instants est recommandée. Ainsi, selon des sources contactées par le site TMZ, Paris Hilton aurait engagé une société de sécurité pour veiller sur le précieux caillou ainsi que sur son couple. Ils seront donc suivis tous les jours, 24h/24, par un agent de sécurité chargé d’assurer leur protection.