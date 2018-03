Paris Hilton égare sa bague de fiançailles d'une valeur de 2 millions de dollars

Toute récemment fiancée, la riche héritière Paris Hilton avait pourtant pris toutes ses dispositions afin de protéger la bague offerte par son futur mari, l'acteur Chris Zylka. D'un montant évalué à près de deux millions de dollars, le luxueux bijoux était gardé par une agence de sécurité spécialisée.

Et pourtant, c'est une bien fâcheuse mésaventure qui est arrivée à l'ancienne héroïne de The Simple Life il y a quelques jours dans une boîte de nuit de Miami. Complètement paniquée et au bord des larmes, la jeune femme s'est subitement rendue compte que sa bague n'était plus à son doigt...

Immédiatement, son mari et tous les amis présents se sont mis à sa recherche. Mais dans un établissement capable d'accueillir 7.000 personnes, la tâche s'annonçait ardue.

Finalement, l'histoire se termine bien puisque l'anneau, composé d'un diamant de 20 carats, a été retrouvé dans un seau à champagne rapporte Page Six.

