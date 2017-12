Par amour pour Meghan Marke, le Prince Harry vient de briser une tradition royale

Que ne ferait-on pas par amour? Le Prince Harry, qui s'est récemment fiancé à l'actrice américaine Meghan Markle, a refusé de participer le 26 décembre au "Boxing Day". Lors de ce jour férié, une chasse au renard est organisée en Grande-Bretagne. La tradition perdure bien que la chasse soit interdite par le gouvernement anglais depuis 2005. Les chasseurs se contentent désormais de pourchasser le renard sans le blesser.

Très engagée dans la lutte pour les droits des animaux, Meghan Markle a sans doute su convaincre celui qu'elle s'apprête à épouser en mai 2018. "On savait que le 'Boxin Day' poserait un problème", a confié au Sun un proche du couple. "Meghan lutte pour la défense des droits des animaux et déteste la chasse. Harry, lui, adore ça et a toujours été présent pour le Boxing Day."

Cette source ajoute: "Mais si cela implique de rompre une tradition royale pour éviter de la troubler, alors soit". Buckingham Palace n'a pas encore réagi à cette information. Le Prince William et leur père le Prince Charles seront quant à eux bien présents.