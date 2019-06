Pamela Anderson : retour sur sa vie amoureuse tumultueuse

Dans sa publication, elle raconte qu'elle craindrait les violences de son ex et ne voudrait pas être victime à nouveau du même schéma. Car ce n'est pas la première fois que Pamela Anderson serait confrontée à une situation de violences conjugales. Après des liaisons avec Scott Baio, David Charvet, Bret Michaels et Vince Neil, la star épouse le batteur du groupe Mötley Crüe, Tommy Lee. De leur union naîtront deux enfants : Thomas Brandon et Dylan Jagger Lee. Mais derrière la façade se cache en réalité une relation abusive. En 1998, Pamela Anderson demande finalement le divorce en raison des violences dont elle est victime.

Même après son divorce, elle n'arrive toujours pas à se détacher à l'emprise de Tommy Lee et renouera avec lui en 2008 avant de faire définitivement demi-tour. Entre-temps, elle a des relations avec de nombreuses célébrités : Kelly Slater, Marcus Schenkenberg, Kid Rock, Stephen Dorff, Eddie Irvine, Rick Salomon, Criss Angel ou encore Julian Perretta. Mais ça ne fonctionne jamais. Chacune de ses relations la mène systématiquement vers une rupture.