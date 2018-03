Pamela Anderson pense avoir un "pouvoir spécial pour tuer"

Pamela Anderson a des super-pouvoirs. Invitée cette semaine de l'émission Piers Morgan’s Life Stories, la star d'Alerte à Malibu a fait cette surprenante confidence, rapporte People.

La comédienne a des preuves. Lors de son enfance, Pamela Anderson a été violée par sa babysitter: "Je me souviens avoir souhaité qu'elle meurt et elle est morte le lendemain, le jour de la remise des diplômes, dans un accident de la route", a raconté l'actrice.

L’événement a troublé Pamela Anderson: "J'ai pensé que je l'avais tuée et que j'étais magique. Je ne pouvais pas le raconter à mes parents et j'ai commencé à croire que j'avais un pouvoir spécial pour tuer les gens". Ce n'est que bien des années plus tard que Pamela Anderson a révélé à ses parents cette étonnante coïncidence.