Nabilla et Thomas : retour sur leur histoire d'amour tumultueuse

Si cette tragédie aurait pu détruire leur amour, c'est tout le contraire. Cette triste expérience a littéralement changé Nabilla et a renforcé leur couple. Les deux ont mûri et ne font plus rien l'un sans l'autre. L'an dernier, pour fêter leur cinq ans d'amour, ils écrivaient la même déclaration sur Twitter : "5 ans déjà… On a tout traversé… Rien ne nous a jamais séparés… On ne s’est jamais lâché… Fier de voir ce que nous sommes devenus cinq ans après. Je t’aime".



En 2019, le couple de la téléréalité passe le cap des six ans de relation et s'aime comme au premier jour. L'été dernier, ils annonçaient leurs fiançailles et maintenant le bébé devrait bientôt pointer le bout de son nez ! Après un passé tumultueux, l'avenir semble radieux pour les amoureux qui prévoient de s'installer à Dubaï après la naissance de leur enfant