Mariah Carey confondue avec un prix Nobel de chimie

Si les talents vocaux de Mariah Carey sont indéniables, une chose est sûre : tout au long de sa carrière, elle ne s'est pas illustrée par ses découvertes chimiques. Ce qui n'a pourtant pas empêché qu'elle soit confondue avec un prix Nobel de chimie. Explications.

Malgré son côté diva qui peut en énerver certains, Mariah Carey a une base de fans solides. Son personnage unique séduit, sa voix semble sans limites et elle a chanté des tubes légendaires : "Without You", "Hero", "Emotions", ou encore "All I Want For Christmas Is You"... Une véritable icône ! C'est donc sans surprise qu'une fan britannique prénommée Siobhan ait souhaité avoir, pour son anniversaire, un gâteau à l'image de la chanteuse.

Problème : en ouvrant la boîte, c'est Marie Curie qui apparaît sur le dessert.