Débranchée après trois semaines de coma, l'actrice Jessica Falkholt est morte

Elle a rejoint ses parents et sa sœur. L'actrice australienne Jessica Falkholt, connue pour son rôle dans le soap opera australien Home and Away, est morte à l'âge de 29 ans le 17 janvier.

Elle était plongée dans le coma depuis trois semaines après un accident de voiture survenu lors du Boxing Day. L'accident avait causé la mort de ses parents et de sa petite sœur de 21 ans. La famille de la comédienne avait pris la décision de débrancher son respirateur artificiel après l'enterrement de ses parents et de sa sœur.

L'autre personne impliquée dans l'accident, Craig Anthony Whitall, est lui aussi mort dans la collision. Une enquête est toujours en cours pour déterminer si le conducteur conduisait sous l'emprise de la drogue.

Le dernier film de Jessica Falkholt, Harmony, sortira dans les salles en 2018.