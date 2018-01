Mort de Johnny Hallyday: l'incroyable vente aux enchères organisée dans l'Eure

Un peu moins de deux mois après sa mort, le souvenir de Johnny Hallyday est encore bien vivace dans l'esprit de ses fans, orphelins de l’idole des jeunes.

Ce samedi, ils étaient d'ailleurs plusieurs centaines à se retrouver dans cette salle des ventes de Vernon, commune de l'Eure, pour une sensationnelle vente aux enchères d'objets ayant rapport, de près où de loin, avec le taulier. Plus qu'une manière de rendre hommage au chanteur, c'est également l’occasion de compléter la déjà bien fournie collection de certains admirateurs.

Comme l'explique RMC, qui s'est rendu sur place, les objets étaient divers et variés: "vinyles, coffrets, livres d'or, et même bouteilles de vin à l'effigie de Johnny. Soixante-cinq objets au total, tous issus de la collection d'une femme de la région en grande difficulté financière et donc mise sous tutelle." Et contre fortune bon cœur, elle s'est retrouvée forcer de vendre sa collection.

Disques et vinyles se vendent plusieurs centaines d'euros. Un homme a même déboursé la somme de 500 euros pour un morceau de guitare cassée sur scène par le chanteur. "C’est Johnny qui l’avait dans les mains. Les fans de Johnny connaissent cette guitare, ils ont vu Johnny la casser sur scène. Elle est cassée, mais c’est Johnny qui l’a cassé."

Au total, 8.600 euros ont été récoltés.

